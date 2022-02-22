"Избегайте поездок в Украину": Канада вновь призвала своих граждан уехать из страны
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Правительство Канады посоветовало своим гражданам избегать поездок в Украину и покинуть страну из-за российской угрозы. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли на своей странице в Twitter, передает УНН.
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"Правительство советует канадцам избегать поездок в Украину. Если вы находитесь в Украине, вы должны уехать сейчас", - написала Джоли.
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В январе министерство иностранных дел Канады также рекомендовало своим гражданам, которые находятся на территории Украины, покинуть страну из-за угрозы вторжения на украинскую территорию.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Беспокойство усилилось, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время.
21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.
Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако после решения Путина о признании "Л/ДНР" заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.
В частности, канцлер Олаф Шольц сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода "Северный поток-2" для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией независимыми так называемые "Л/ДНР".