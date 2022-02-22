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"Избегайте поездок в Украину": Канада вновь призвала своих граждан уехать из страны

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Правительство Канады посоветовало своим гражданам избегать поездок в Украину и покинуть страну из-за российской угрозы. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли на своей странице в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Правительство советует канадцам избегать поездок в Украину. Если вы находитесь в Украине, вы должны уехать сейчас", - написала Джоли.

Дополнение

В январе министерство иностранных дел Канады также рекомендовало своим гражданам, которые находятся на территории Украины, покинуть страну из-за угрозы вторжения на украинскую территорию.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Беспокойство усилилось, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако после решения Путина о признании "Л/ДНР" заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности, канцлер Олаф Шольц сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода "Северный поток-2" для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией независимыми так называемые "Л/ДНР".

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