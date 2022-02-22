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"Уникайте поїздок до України": Канада знову закликала своїх громадян виїхати з країни

"Уникайте поїздок до України": Канада знову закликала своїх громадян виїхати з країни

Київ • УНН

 • 76997 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Уряд Канади порадив своїм громадянам уникати поїздок до України та покинути країну через російську загрозу. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Уряд радить канадцям уникати поїздок до України. Якщо ви перебуваєте в Україні, ви маєте поїхати зараз", - написала Джолі.

Доповнення

У січні міністерство закордонних справ Канади також рекомендувало своїм громадянам, які перебувають на території України, покинути країну через загрозу вторгнення на українську територію.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Занепокоєння посилилося, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися будь-коли.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак після рішення Путіна про визнання "Л/ДНР" заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

Зокрема, канцлер Олаф Шольц сьогодні заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією незалежними так звані "Л/ДНР".

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