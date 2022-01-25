МИД Канады рекомендует своим гражданам покинуть Украину из-за российской угрозы

КИЕВ. 25 января. УНН. Министерство иностранных дел Канады рекомендовало своим гражданам, находящимся на территории Украины, покинуть страну из-за угрозы вторжения на украинскую территорию. Об этом сообщается на сайте правительства Канады с советами по путешествиям для канадцев, которые живут и путешествуют за границу, пишет УНН.