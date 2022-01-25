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МИД Канады рекомендует своим гражданам покинуть Украину из-за российской угрозы

МИД Канады рекомендует своим гражданам покинуть Украину из-за российской угрозы

Киев • УНН

 • 23807 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Министерство иностранных дел Канады рекомендовало своим гражданам, находящимся на территории Украины, покинуть страну из-за угрозы вторжения на украинскую территорию. Об этом сообщается на сайте правительства Канады с советами по путешествиям для канадцев, которые живут и путешествуют за границу, пишет УНН.

Цитата:

“Рекомендуем избегать всех несущественных путешествий в Украину из-за российской агрессии и накопления войск вокруг и внутри страны. Если вы находитесь в Украине, подумайте, является ли ваше присутствие обязательным”, — говорится в заявлении.

Детали

Ведомство также особенно рекомендует воздержаться от поездок в в Крым и временно оккупированные регионы Донецкой и Луганской областей, поскольку способность государства оказывать консульскую помощь в этих регионах очень ограничена.

Дополнение

Страны начали эвакуацию семей своих дипломатов с территории Украины в связи с нависшей угрозой вторжения России.

Так, стало известно, что США дали указания родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти "в любое время". Государственный департамент США также предупредил людей, чтобы они не ездили в Украину и Россию из-за напряжения.

Великобритания после США начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне угрозы российского вторжения.

Австралия также издала распоряжение об эвакуации членов семей своих дипломатов в Украине.

Отметим, что страны Евросоюза сообщают об отсутствии потребности в эвакуации членов семей и сотрудников посольств в Киеве.

В МИД Украины указали, что на территории Украины - 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций. И по состоянию на 24 января лишь четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или позволить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.

Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций информировали МИД об отсутствии на этом этапе планов осуществлять эвакуацию или сокращение персонала, учитывая отсутствие достаточных причин для такого шага. Такой позиции придерживаются и те страны, дипломатические представительства которых расположены в регионах нашего государства, которые граничат с территорией РФ, что в МИД Украины назвали важным.

В МИД выразили признательность международным партнерам, "которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мероприятиям".

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