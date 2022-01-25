МЗС Канади рекомендує своїм громадянам залишити Україну через російську загрозу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністерство закордонних справ Канади рекомендувало своїм громадянам, які перебувають на території України, залишити країну через загрозу вторгнення на українську територію. Про це повідомляється на сайті уряду Канади з порадами щодо подорожей для канадців, які живуть і подорожують за кордон, пише УНН.
Цитата:
“Рекомендуємо уникати всіх несуттєвих подорожей в Україну через російську агресію та накопичення військ навколо і всередині країни. Якщо ви перебуваєте в Україні, подумайте, чи є ваша присутність обов'язковою”, — йдеться у заяві.
Деталі
Відомство також особливо рекомендує утриматися від поїздок до Криму та тимчасово окупованих регіонів Донецької та Луганської областей, оскільки здатність держави надавати консульську допомогу в цих регіонах дуже обмежена.
Доповнення
Країни розпочали евакуацію сімей своїх дипломатів з території України у зв'язку з навислою загрозою вторгнення Росії.
Так, стало відомо, що США дали вказівки родичам співробітників свого посольства залишити Україну, заявивши, що російське вторгнення може статися "у будь-який час". Державний департамент США також попередив людей, щоб вони не їздили в Україну і Росію через напругу.
Велика Британія після США почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі загрози російського вторгнення.
Австралія також видала розпорядження щодо евакуації членів сімей своїх дипломатів в Україні.
Зазначимо, що країни Євросоюзу повідомляють про відсутність потреби в евакуації членів сімей та співробітників посольств у Києві.
У МЗС України вказали, що на території України - 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій. І станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія та Німеччина.
Решта держав, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформували МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочення персоналу з огляду на відсутність достатніх причин для такого кроку. Такої позиції дотримуються і ті країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах нашої держави, які межують з територією РФ, що у МЗС України назвали важливим.
У МЗС висловили вдячність міжнародним партнерам, "які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів".