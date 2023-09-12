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Уникальные костюмы и реквизит: создатели "Довбуша" покажут закулисье самого масштабного украинского экшена на выставке в Киеве

Киев • УНН

 • 4629608 просмотра

Интерактивный формат позволит посетителям максимально погрузиться в атмосферу фильма и узнать инсайды съемочного процесса.

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сегодня в 17:00 в Национальной академии искусств Украины (Бульварно-Кудрявская, 20) создатели приключенческо-исторического фильма «Довбуш» во главе с режиссером Олесем Саниным откроют интерактивную выставку, посвященную своей киноработе, передает УНН.

«Довбуш», стартовавший в прокате 24 августа 2023 года, считается самым масштабным украинским фильмом современности по количеству задействованных актеров массовых сцен, каскадеров, реконструкторов и локаций. Над его созданием работала команда профессионалов из разных сфер, каждому из которых есть что рассказать зрителям за пределами кинозала. Именно поэтому был выбран необычный формат выставки, который позволяет не только показать видео и фото закулисья ленты, костюмы и их эскизы, реквизит, декорации, оригиналы раскадровок и кучу других интересностей со съемочной площадки, но и привлечь посетителей к активностям и познакомить их с различными этапами кинопроизводства.

«Для фильма «Довбуш» руками десятков художников кино и сотнями мастеров был создан целый мир. Декорации, костюмы, оружие и украшения, эскизы и сториборды, фото и видеолетопись закулисья. Тот, кто посетит выставку, надеюсь, успеет увидеть и почувствовать ту любовь и преданность, с которыми мы снимали историю, которая нас вдохновляла», — комментирует режиссер фильма Олесь Санин.

Кроме постоянной экспозиции, в течение месяца всех желающих ждут закрытые творческие встречи, экскурсии и мастер-классы с участием членов команды «Довбуша», которые будут раскрывать свои профессиональные секреты и делиться инсайдами. Между прочим, для школьников и студентов кинематографических вузов запланированы отдельные образовательно-развлекательные мероприятия.

Авторы, которые будут проводить встречи, экскурсии и мастер-классы:

режиссер и сценарист Олесь Санин
оператор Сергей Михальчук
композиторы Алла Загайкевич и Александр Черный
художники-постановщики Александра Дробот и Юрий Григорович
художницы по костюмам Гала Отенко и Мария Керо
художница- гримерша Ирина Солодовская
художник-оружейник и исторический консультант Юлиан Тихонов
художник и разработчик шрифтов Богдан Гдаль
художники по раскадровке Евгений Матвиенко и Святослав Пащук
исторический консультант Олекса Руденко
фотографы бэкстейджа Митя Бородин, Елена Ивашкина и Сергей Михальчук
видеографы бэкстейджа Сергей Киреев и Иванна Санина.

Мероприятия от команды фильма «Довбуш» будут анонсироваться на сайте academyart.org.ua и в социальных сетях Национальной академии искусств Украины (Facebook, Instagram). Посетить их можно будет бесплатно при условии предварительной регистрации по телефону +380979659013, Екатерина Позднякова, научный сотрудник отдела научно-координационной деятельности и информации НАИ Украины.

Выставка продлится до 10 октября включительно. Вход свободный.

Организатор события: Национальная академия искусств Украины.
Медиапартнер: ELLE Ukraine.
Партнеры: Министерство культуры и информационной политики Украины, Государственное агентство Украины по вопросам кино, PRONTO FILM, FILM.UA Group, КИНОМАНИЯ, Музей Шереметьевых, «Последняя Барикада».

Подробнее о фильме «Довбуш» на страницах в Instagram и Facebook.

Сюжет фильма «Довбуш»: Карпаты. Начало 18 века. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опрышками. В поисках мести господам за убийство родителей Довбушей, братья становятся врагами друг другу. Один стремится к деньгам, второй — справедливости. Гуцулы начинают восстание, которое возглавляет Олекса. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша. Но он их перехитрил. И разрослась легенда о карпатском рыцаре. Легенда, которая вдохновляет поколения тех, кто борется за свободу родной земли. О силе и любви Олексы Довбуша, о предательстве и несправедливости. О том, как он жил и как обманул смерть.

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