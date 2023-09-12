Унікальні костюми та реквізит: творці "Довбуша" покажуть залаштунки наймасштабнішого українського екшену на виставці в Києві

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Сьогодні о 17:00 в Національній академії мистецтв України (Бульварно-Кудрявська, 20) творці пригодницько-історичного фільму «Довбуш» на чолі з режисером Олесем Саніним відкриють інтерактивну виставку, присвячену своїй кінороботі, передає УНН.

«Довбуш», що стартував у прокаті 24 серпня 2023 року, вважається наймасштабнішим українським фільмом сьогодення за кількістю задіяних акторів масових сцен, каскадерів, реконструкторів і локацій. Над його створенням працювала команда професіоналів із різних сфер, кожен з яких має що розповісти глядачам за межами кінозали. Саме тому був обраний незвичайний формат виставки, який дозволяє не лише показати відео та фото залаштунків стрічки, костюми та їхні ескізи, реквізит, декорації, оригінали розкадровок та купу інших цікавинок зі знімального майданчика, а й долучити відвідувачів до активностей і познайомити їх з різними етапами кіновиробництва.

«Для фільму «Довбуш» руками десятків художників кіно й сотнями майстрів був створений цілий світ. Декорації, костюми, зброя і прикраси, ескізи і сторіборди, фото та відеолітопис залаштунків. Той, хто відвідає виставку, сподіваюсь, встигне побачити і відчути ту любов і відданість, з якими ми знімали історію, що нас надихала», — коментує режисер фільму Олесь Санін.

Окрім постійної експозиції, упродовж місяця на всіх охочих чекають закриті творчі зустрічі, екскурсії та майстер-класи за участю членів команди «Довбуша», які розкриватимуть свої професійні секрети і ділитимуться інсайдами. Між іншим, для школярів та студентів кінематографічних вишів заплановані окремі освітньо-розважальні заходи.

Автори, що проводитимуть зустрічі, екскурсії та майстер-класи:

режисер та сценарист Олесь Санін

оператор Сергій Михальчук

композитори Алла Загайкевич та Олександр Чорний

художники-постановники Олександра Дробот та Юрій Григорович

художниці з костюмів Гала Отенко та Марія Керо

художниця-гримерка Ірина Солодовська

художник-зброяр та історичний консультант Юліан Тихонов

художник і розробник шрифтів Богдан Гдаль

художники з розкадровки Євген Матвієнко та Святослав Пащук

історичний консультант Олекса Руденко

фотографи бекстейджу Мітя Бородін, Олена Івашкіна та Сергій Михальчук

відеографи бекстейджу Сергій Кірєєв та Іванна Саніна.

Заходи від команди фільму «Довбуш» анонсуватимуться на сайті academyart.org.ua та в соціальних мережах Національної академії мистецтв України (Facebook, Instagram). Відвідати їх можна буде безкоштовно за умови попередньої реєстрації за номером телефону +380979659013, Катерина Позднякова, науковий співробітник відділу науково-координаційної діяльності та інформації НАМ України.

Виставка триватиме до 10 жовтня включно. Вхід вільний.

Організатор події: Національна академія мистецтв України.

Медіапартнер: ELLE Ukraine.

Партнери: Міністерство культури та інформаційної політики України, Державне агентство України з питань кіно, PRONTO FILM, FILM.UA Group, КІНОМАНІЯ, Музей Шереметьєвих, «Остання Барикада».

Докладніше про фільм «Довбуш» на сторінках в Instagram та Facebook.

Сюжет фільму «Довбуш»: Карпати. Початок 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий — справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша. Але він їх перехитрив. І розрослася легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть.