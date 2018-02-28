В результате трех обстрелов боевиков позиций сил АТО пострадавших нет

"Соблюдение режима прекращения огня и дальше нет. Несмотря на небольшое количество обстрелов, российско-оккупационные группировки на некоторых участках линии разграничения продолжают провоцировать Вооруженные Силы Украины в боевых противостояний... В общем, с начала суток, зафиксировано 3 обстрелы наших укреплений со стороны оккупантов. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Луганском направлении на рассвете противник активизировался на Светлодарской дуге. Под обстрелы агрессора из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции у населенного пункта Луганское. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по защитникам Новгородского.

На Донецком направлении, в обеденное время, противник применил минометы различных калибров вблизи Павлополя на Приазовье.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" провели 7 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранения.