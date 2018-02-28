Унаслідок трьох обстрілів бойовиків позицій сил АТО постраждалих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. З початку доби на Донбасі бойовики здійснили три обстріли по позиціях сил АТО, постраждалих серед українських військових немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Дотримання режиму припинення вогню і надалі немає. Попри невелику кількість обстрілів, російсько-окупаційні угрупування на деяких ділянках лінії розмежування продовжують провокувати Збройні Сили України до бойових протистоянь... Загалом, від початку доби, зафіксовано 3 обстріли наших укріплень з боку окупантів. Унаслідок ворожого вогню ніхто з українських військовослужбовців не постраждав”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на Луганському напрямку на світанку противник активізувався на Світлодарській дузі. Під обстріли агресора зі 120-ти та 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили наші позиції біля населеного пункту Луганське. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по захисниках Новгородського.
На Донецькому напрямку, в обідній час, противник застосував міномети різних калібрів поблизу Павлополя на Приазов’ї.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 7 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення.