Умеров в Британии призвал ускорить поставки в Украину критически необходимого оружия

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время рабочей поездки в Великобританию отметил необходимость применения дальнобойного оружия для ударов по военным объектам на территории рф. Умеров также призвал партнеров ускорить поставки вооружения. Об этом министр написал в Facebook, передает УНН.

Детали



Умеров указал, что российские террористы который день подряд обстреливают наши города. Вслед за Полтавой и Сумами враг нанес ракетные удары по Кривому Рогу и Львову. Во Львове оккупанты цинично попали по жилой застройке - в нескольких десятках километров от границы со странами-членами НАТО.

Находясь в эти дни с рабочим визитом в Великобритании снова обратился к нашим партнерам и союзникам с призывом ускорить поставки критически необходимого оружия и поддержки.



В частности, во время встречи с министром обороны Великобритании Джоном Гили отметил необходимость применения дальнобойного оружия для ударов по военным объектам на территории РФ. Это критически важно, чтобы остановить российский террор, который сегодня снова унес жизни наших граждан - сообщил Умеров.

Также, по словам Умерова, стороны обсудили укрепление сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе. Украине нужны новые партнерства и дополнительное финансирование для создания долгосрочных совместных оборонных проектов.

Отдельно подняли вопрос развития таких технологий как ракетные системы, дроны, системы РЭБ и наземные роботизированные системы, где Украина уже имеет уникальный опыт и знания.

Вместе с Великобританией возможно превратить эти знания в реальную силу, считает министр.

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