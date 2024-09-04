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Умєров у Британії закликав прискорити постачання в Україну критично необхідної зброї

Умєров у Британії закликав прискорити постачання в Україну критично необхідної зброї

Київ • УНН

 • 27586 перегляди

Міністр оборони України Умєров під час візиту до Британії закликав прискорити постачання зброї. Він наголосив на необхідності далекобійної зброї для ударів по військових об'єктах рф.

Міністр оборони України Рустем Умєров під час робочої поїздки у Велику Британію наголосив на необхідності застосування далекобійної зброї для ударів по військових об’єктах на території рф. Умєров також закликав партнерів прискорити постачання озброєння. Про це міністр написав у Facebook, передає УНН

Деталі

Умєров вказав, що російські терористи котрий день поспіль обстрілюють наші міста. Слідом за Полтавою та Сумами ворог завдав ракетних ударів по Кривому Рогу та Львову. У Львові окупанти цинічно поцілили по житловій забудові - за кілька десятків кілометрів від кордону з країнами-членами НАТО.

Перебуваючи у ці дні з робочим візитом у Великій Британії знову звернувся до наших партнерів та союзників із закликом прискорити постачання критично необхідної зброї та підтримки.

 Зокрема, під час зустрічі з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі наголосив на необхідності застосування далекобійної зброї для ударів по військових об’єктах на території рф. Це критично важливо, щоб зупинити російський терор, який сьогодні знову забрав життя наших громадян

- повідомив Умєров.

Також, за словами Умєрова, сторони обговорили зміцнення співпраці в оборонно-промисловому комплексі. Україні потрібні нові партнерства та додаткове фінансування для створення довгострокових спільних оборонних проєктів.

Окремо підняли питання розвитку таких технологій як ракетні системи, дрони, системи РЕБ та наземні роботизовані системи, де Україна вже має унікальний досвід і знання.

Разом з Великою Британією можливо перетворити ці знання на реальну силу, вважає міністр.

Пентагон: США не змінили позицію щодо ударів України по росії04.09.24, 11:41 • 50771 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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