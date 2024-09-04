Пентагон: США не змінили позицію щодо ударів України по росії

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати не змінили позиції щодо ударів України по території росії. Про це він заявив на брифінгу 3 вересня, передає УНН.

​​У мене немає жодних заяв щодо будь-яких змін у політиці. Як я вже казав, у міністра Остіна буде можливість зустрітися з українськими партнерами та міжнародними партнерами цього тижня на "Рамштайні", де ми зосередимося на тому, щоб краще зрозуміти потреби України в безпековій допомозі і як найкраще їх задовольнити