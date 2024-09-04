Пентагон: США не змінили позицію щодо ударів України по росії
Київ • УНН
Речник Пентагону заявив, що США не змінювали політику щодо ударів України вглиб росії. Міністр Остін обговорить потреби України в безпековій допомозі на зустрічі "Рамштайн".
Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати не змінили позиції щодо ударів України по території росії. Про це він заявив на брифінгу 3 вересня, передає УНН.
У мене немає жодних заяв щодо будь-яких змін у політиці. Як я вже казав, у міністра Остіна буде можливість зустрітися з українськими партнерами та міжнародними партнерами цього тижня на "Рамштайні", де ми зосередимося на тому, щоб краще зрозуміти потреби України в безпековій допомозі і як найкраще їх задовольнити
Доповнення
Своєю чергою у Держдепі вказали, що Сполучені Штати продовжуються постачати Україні обладнання, яке вона може використовувати для відсічі російських військових нападів, і це й надалі буде політикою США.
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