Пентагон: США не изменили позицию относительно ударов Украины по россии

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты не изменили позиции относительно ударов Украины по территории россии. Об этом он заявил на брифинге 3 сентября, передает УНН.

У меня нет никаких заявлений относительно каких-либо изменений в политике. Как я уже говорил, у министра Остина будет возможность встретиться с украинскими партнерами и международными партнерами на этой неделе на "Рамштайн", где мы сосредоточимся на том, чтобы лучше понять потребности Украины в помощи по безопасности и как лучше их удовлетворить - заявил Патрик Райдер.

Дополнение

В свою очередь в Госдепе указали, что Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине оборудование, которое она может использовать для отпора российских военных нападений, и это и в дальнейшем будет политикой США.

Напомним

Президент Украины призвал премьер-министра Канады лоббировать среди западных партнеров разрешение на удары по военным объектам в террористическом государстве.

