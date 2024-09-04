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У Держдепі вказали на незмінну позицію щодо поставок зброї Україні

У Держдепі вказали на незмінну позицію щодо поставок зброї Україні

Київ • УНН

 • 32277 перегляди

Держдеп США підтвердив незмінність політики щодо постачання зброї Україні. США продовжуватимуть надавати обладнання для протидії російським нападам, адаптуючи підтримку до змін на полі бою.

Сполучені Штати продовжуються постачати Україні обладнання, яке вона може використовувати для відсічі російських військових нападів, і це й надалі буде політикою США. Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє УНН

Деталі

Міллер вказав, що саме Сполучені Штати підтримували Україну з початку цієї війни, сформували міжнародну коаліцію для постачання зброї та боєприпасів до росії – щоб дати відсіч російським силам на полі бою та притягнути росію до відповідальності. 

Тепер ми адаптували нашу політику з часом на основі змін на полі бою. Ми продовжуємо залишатися гнучкими та спостерігати за змінами на полі бою та адаптувати та коригувати нашу політику

- заявив представник Держдепу. 

Він наголосив, що США продовжують постачати в Україну системи протиповітряної оборони. "Ми продовжуємо постачати Україні інше обладнання, яке вона може використовувати для відсічі російських військових нападів, і це й надалі буде нашою політикою", - додав Міллер. 

Нагадаємо 

Президент України закликав прем’єр-міністра Канади лобіювати серед західних партнерів дозвіл на удари по військових об'єктах у терористичній державі. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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