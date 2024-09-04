В Госдепе указали на неизменную позицию по поставкам оружия Украине

Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине оборудование, которое она может использовать для отпора российских военных нападений, и это и в дальнейшем будет политикой США. Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает УНН.

Детали

Миллер указал, что именно Соединенные Штаты поддерживали Украину с начала этой войны, сформировали международную коалицию для поставки оружия и боеприпасов в россию - чтобы дать отпор российским силам на поле боя и привлечь россию к ответственности.

Теперь мы адаптировали нашу политику со временем на основе изменений на поле боя. Мы продолжаем оставаться гибкими и следить за изменениями на поле боя и адаптировать и корректировать нашу политику - заявил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что США продолжают поставлять в Украину системы противовоздушной обороны. "Мы продолжаем поставлять Украине другое оборудование, которое она может использовать для отпора российских военных нападений, и это и в дальнейшем будет нашей политикой", - добавил Миллер.

Напомним

Президент Украины призвал премьер-министра Канады лоббировать среди западных партнеров разрешение на удары по военным объектам в террористическом государстве.