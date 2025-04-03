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Умеров назвал план действий, направленный на принуждение россии к реальным переговорам

Киев • УНН

 • 6786 просмотра

У Украины есть план для принуждения россии к переговорам: удержание фронта, защита неба и развитие дальнобойных возможностей. Нужна поддержка в боеприпасах и системах ПВО.

Умеров назвал план действий, направленный на принуждение россии к реальным переговорам

У Украины есть план действий, направленный на принуждение россии к реальным переговорам, который имеет три ключевые цели: удержание линии фронта, защита неба, развитие дальнобойных возможностей.

Об этом Умеров заявил на заседании министров обороны стран Европейского Союза, передает УНН.

Детали

Сегодня обратился к участникам заседания министров обороны стран Европейского Союза, которое проходит в Варшаве в рамках председательства Польши в Совете ЕС. Поблагодарил европейских партнеров за неизменную солидарность и поддержку Украины на протяжении 11 лет противостояния российской агрессии, в частности в течение более трех лет полномасштабного вторжения

- написал Умеров. 

Министр подчеркнул, что у Украины есть четкий план действий, направленный на принуждение россии к реальным переговорам, который имеет три ключевые цели:

  • удержание линии фронта;
    • защита украинского неба - создание мощной системы ПВО для безопасности городов, экономики и армии;
      • развитие дальнобойных возможностей для поражения логистики и уничтожения наступательного потенциала врага.

        Также он отметил, что Украине нужна поддержка в боеприпасах, ракетах большой дальности, бронетехнике, авиации и системах ПВО.

        Мы открыты к совместным проектам - как по "датской модели", так и в других форматах. Украина также готова инвестировать в оборонную промышленность стран ЕС. Наша стратегическая цель - полная интеграция украинской промышленной базы в европейскую оборонную экосистему

        - добавил Умеров.

        Напомним

        Министры обороны стран-членов Европейского Союза на неформальной встрече в столице председательствующей в ЕС Польше 2-3 апреля обсудят инициативу главы дипломатии блока Каи Каллас относительно усиления поддержки Украины со стороны ЕС, на фоне ее предложения о выделении 5 млрд евро на артиллерийские снаряды для Украины

        Павел Башинский

        Павел Башинский

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