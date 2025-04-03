Умеров назвал план действий, направленный на принуждение россии к реальным переговорам
Киев • УНН
У Украины есть план для принуждения россии к переговорам: удержание фронта, защита неба и развитие дальнобойных возможностей. Нужна поддержка в боеприпасах и системах ПВО.
У Украины есть план действий, направленный на принуждение россии к реальным переговорам, который имеет три ключевые цели: удержание линии фронта, защита неба, развитие дальнобойных возможностей.
Об этом Умеров заявил на заседании министров обороны стран Европейского Союза, передает УНН.
Детали
Сегодня обратился к участникам заседания министров обороны стран Европейского Союза, которое проходит в Варшаве в рамках председательства Польши в Совете ЕС. Поблагодарил европейских партнеров за неизменную солидарность и поддержку Украины на протяжении 11 лет противостояния российской агрессии, в частности в течение более трех лет полномасштабного вторжения
Министр подчеркнул, что у Украины есть четкий план действий, направленный на принуждение россии к реальным переговорам, который имеет три ключевые цели:
- удержание линии фронта;
- защита украинского неба - создание мощной системы ПВО для безопасности городов, экономики и армии;
- развитие дальнобойных возможностей для поражения логистики и уничтожения наступательного потенциала врага.
Также он отметил, что Украине нужна поддержка в боеприпасах, ракетах большой дальности, бронетехнике, авиации и системах ПВО.
Мы открыты к совместным проектам - как по "датской модели", так и в других форматах. Украина также готова инвестировать в оборонную промышленность стран ЕС. Наша стратегическая цель - полная интеграция украинской промышленной базы в европейскую оборонную экосистему
Напомним
Министры обороны стран-членов Европейского Союза на неформальной встрече в столице председательствующей в ЕС Польше 2-3 апреля обсудят инициативу главы дипломатии блока Каи Каллас относительно усиления поддержки Украины со стороны ЕС, на фоне ее предложения о выделении 5 млрд евро на артиллерийские снаряды для Украины