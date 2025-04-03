Умеров назвал план действий, направленный на принуждение россии к реальным переговорам

У Украины есть план действий, направленный на принуждение россии к реальным переговорам, который имеет три ключевые цели: удержание линии фронта, защита неба, развитие дальнобойных возможностей.

Об этом Умеров заявил на заседании министров обороны стран Европейского Союза, передает УНН.

Сегодня обратился к участникам заседания министров обороны стран Европейского Союза, которое проходит в Варшаве в рамках председательства Польши в Совете ЕС. Поблагодарил европейских партнеров за неизменную солидарность и поддержку Украины на протяжении 11 лет противостояния российской агрессии, в частности в течение более трех лет полномасштабного вторжения