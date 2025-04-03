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Умєров назвав план дій, спрямований на примушення росії до реальних переговорів

Київ • УНН

 • 7008 перегляди

Україна має план для примушення росії до переговорів: утримання фронту, захист неба та розвиток далекобійних спроможностей. Потрібна підтримка в боєприпасах та системах ППО.

Умєров назвав план дій, спрямований на примушення росії до реальних переговорів

Україна має план дій, спрямований на примушення росії до реальних переговорів, який має три ключові цілі: утримання лінії фронту, захист неба, розвиток далекобійних спроможностей.

Про це Умєров заявив на засіданні міністрів оборони країн Європейського Союзу, передає УНН.

Деталі

Сьогодні звернувся до учасників засідання міністрів оборони країн Європейського Союзу, яке відбувається у Варшаві в межах головування Польщі в Раді ЄС. Подякував європейським партнерам за незмінну солідарність та підтримку України впродовж 11 років протистояння російській агресії, зокрема протягом понад трьох років повномасштабного вторгнення

- написав Умєров. 

Міністр наголосив, що Україна має чіткий план дій, спрямований на примушення росії до реальних переговорів, який має три ключові цілі:

  • утримання лінії фронту;
    • захист українського неба - створення потужної системи ППО для безпеки міст, економіки та армії;
      • розвиток далекобійних спроможностей для ураження логістики та знищення наступального потенціалу ворога.

        Також він зазначив, що Україні потрібна підтримка в боєприпасах, ракетах великої дальності, бронетехніці, авіації та системах ППО.

        Ми відкриті до спільних проєктів - як за "данською моделлю", так і в інших форматах. Україна також готова інвестувати в оборонну промисловість країн ЄС. Наша стратегічна мета - повна інтеграція української промислової бази в європейську оборонну екосистему

        - додав Умєров.

        Нагадаємо

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        Павло Башинський

        Павло Башинський

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