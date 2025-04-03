Умєров назвав план дій, спрямований на примушення росії до реальних переговорів

Україна має план дій, спрямований на примушення росії до реальних переговорів, який має три ключові цілі: утримання лінії фронту, захист неба, розвиток далекобійних спроможностей.

Про це Умєров заявив на засіданні міністрів оборони країн Європейського Союзу, передає УНН.

Сьогодні звернувся до учасників засідання міністрів оборони країн Європейського Союзу, яке відбувається у Варшаві в межах головування Польщі в Раді ЄС. Подякував європейським партнерам за незмінну солідарність та підтримку України впродовж 11 років протистояння російській агресії, зокрема протягом понад трьох років повномасштабного вторгнення

Міністр наголосив, що Україна має чіткий план дій, спрямований на примушення росії до реальних переговорів, який має три ключові цілі:

Також він зазначив, що Україні потрібна підтримка в боєприпасах, ракетах великої дальності, бронетехніці, авіації та системах ППО.

Ми відкриті до спільних проєктів - як за "данською моделлю", так і в інших форматах. Україна також готова інвестувати в оборонну промисловість країн ЄС. Наша стратегічна мета - повна інтеграція української промислової бази в європейську оборонну екосистему