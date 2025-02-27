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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умеров назначил нового заместителя начальника Генштаба ВСУ: о ком идет речь и за что будет отвечать

Умеров назначил нового заместителя начальника Генштаба ВСУ: о ком идет речь и за что будет отвечать

Киев  •  УНН

 • 4651 просмотра

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Генерал-майор Андрей Гнатов стал новым заместителем начальника Генштаба ВСУ. Он будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами, имея 27-летний опыт службы в ВСУ.

Андрея Гнатова  назначили заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет УНН.

Детали

Сегодня своим приказом, по согласованию с Президентом Украины, назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины

- отметил министр.

По словам Умерова, на новой должности генерал-майор Андрей Гнатов будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами.

В частности, сообщается, что Андрей Гнатов имеет более 27 лет опыта службы в Вооруженных силах Украины, где он занимал важные должности, включая командующего объединенных сил ВСУ и руководителя войск оперативного командования «Восток».

Также был командиром бригады морской пехоты.

Напомним 

7 февраля по представлению министра обороны Рустема Умерова назначил двух новых заместителей главы ведомства. В частности, речь идет о генерал-лейтенанте Евгении Мойсюке и капитане Валерии Чуркине. По словам Умерова, эти кадровые назначения являются частью комплексного подхода к укреплению Вооруженных сил, модернизации управления и технологического развития украинской армии. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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