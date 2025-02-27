Умєров призначив нового заступника начальника Генштабу ЗСУ: про кого йдеться та за що відповідатиме
Київ • УНН
Генерал-майор Андрій Гнатов став новим заступником начальника Генштабу ЗСУ. Він відповідатиме за генерацію сил та співробітництво з партнерами, маючи 27-річний досвід служби в ЗСУ.
Андрія Гнатова призначили заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, пише УНН.
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Сьогодні своїм наказом, за погодженням з Президентом України, призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України
За словами Умєрова, на новій посаді генерал-майор Андрій Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами.
Зокрема, повідомляється, що Андрій Гнатов має понад 27 років досвіду служби в Збройних силах України, де він обіймав важливі посади, включаючи командувача об’єднаних сил ЗСУ та керівника військ оперативного командування "Схід".
Також був командиром бригади морської піхоти.
Нагадаємо
7 лютого за поданням міністра оборони Рустема Умєрова призначив двох нових заступників очільника відомства. Зокрема, йдеться про генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка та капітана Валерія Чуркіна. За словами Умєрова, ці кадрові призначення є частиною комплексного підходу до зміцнення Збройних сил, модернізації управління та технологічного розвитку української армії.