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Умєров призначив нового заступника начальника Генштабу ЗСУ: про кого йдеться та за що відповідатиме

Київ  •  УНН

 • 20028 перегляди

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Генерал-майор Андрій Гнатов став новим заступником начальника Генштабу ЗСУ. Він відповідатиме за генерацію сил та співробітництво з партнерами, маючи 27-річний досвід служби в ЗСУ.

Андрія Гнатова  призначили заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, пише УНН.

Деталі

Сьогодні своїм наказом, за погодженням з Президентом України, призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України

- зазначив міністр.

За словами Умєрова, на новій посаді генерал-майор Андрій Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами.

Зокрема, повідомляється, що Андрій Гнатов має понад 27 років досвіду служби в Збройних силах України, де він обіймав важливі посади, включаючи командувача об’єднаних сил ЗСУ та керівника військ оперативного командування "Схід".

Також був командиром бригади морської піхоти.

Нагадаємо 

7 лютого за поданням міністра оборони Рустема Умєрова призначив двох нових заступників очільника відомства. Зокрема, йдеться про генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка та капітана Валерія Чуркіна. За словами Умєрова, ці кадрові призначення є частиною комплексного підходу до зміцнення Збройних сил, модернізації управління та технологічного розвитку української армії. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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