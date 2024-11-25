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Умерла писательница Барбара Тейлор Брэдфорд, которая продала 90 миллионов своих книг

Умерла писательница Барбара Тейлор Брэдфорд, которая продала 90 миллионов своих книг

Киев  •  УНН

 • 5803 просмотра

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Барбара Тейлор Брэдфорд, автор легендарной книги «Женщина с большой буквы», умерла в своем доме после короткой болезни. Писательница написала 40 романов, которые были переведены на более чем 40 языков в 90 странах мира.

В возрасте 91 года ушла из жизни Барбара Тейлор Брэдфорд, автор бестселлера "Женщина с большой буквы". Она умерла дома в окружении своей семьи и будет похоронена рядом со своим покойным мужем в Нью-Йорке. Об этом УНН пишет со ссылкой на Sky news.

Детали

Автор многочисленных бестселлеров, которая еще при жизни продала более 90 миллионов экземпляров собственных книг, мирно умерла у себя дома в воскресенье после непродолжительной болезни.

Тейлор Брэдфорд часто называли "гранд-дамой блокбастеров". Она достигла успеха еще в 1979 году, когда опубликовала книгу "Женщина с большой буквы". Книга о жизненном пути Эммы Харт, которая от служанки в сельском Йоркшире превратилась в руководительницу бизнес-империей, разошлась миллионным тиражом.

За этой историей последовало много других успешных книг, а произведения автора изданы более чем на 40 языках в 90 странах мира. За свою карьеру она написала всего 40 романов, последний из которых - "Чудо всего этого", опубликованный в прошлом году.

Брэдфорд родилась в мае 1933 года. Работала машинисткой в газете Yorkshire Evening Post, а затем стала репортером и первой женщиной-редактором этой газеты.

В возрасте 20 лет она переехала в Лондон и работала на Флит-стрит для Woman's Own и London Evening News.

Она познакомилась со своим мужем, американским кинопродюсером Робертом Брэдфордом, в 1961 году, и они поженились в Лондоне в канун Рождества 1963 года, а в следующем году переехали в Нью-Йорк.

Напомним

В сентябре в возрасте 89 лет ушла из жизни двукратная обладательница "Оскара" Мэгги Смит, известная по фильмам о Гарри Поттере и "Аббатство Даунтон". Актриса мирно ушла из жизни в больнице, оставив двух сыновей и пятерых внуков.

Превратил немецкие магазины одежды в модную империю: умер глава New Yorker16 нояб. 2024, 16:52 • 22968 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Культура
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