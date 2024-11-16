Превратил немецкие магазины одежды в модную империю: умер глава New Yorker

Миллиардер Фридрих Кнапп, основатель и руководитель немецкой сети магазинов одежды New Yorker, ушёл из жизни. У него остались трое детей и спутница жизни, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Кнапп превратил New Yorker, основанную в Нижней Саксонии, в глобальную модную империю. Сегодня у компании более 1200 филиалов в 47 странах и около 23 000 сотрудников. Филиалы сети можно найти практически в каждом крупном городе Германии.

Кнапп, который редко появлялся на публике, умер на острове Зюльт, куда прибыл на прошлой неделе после длительного лечения в Швейцарии. По данным газеты Braunschweiger Zeitung, он тяжело заболел около года назад.

Мэр Брауншвейга Торстен Корнблум выразил соболезнования в связи с кончиной предпринимателя и отметил его вклад в развитие города, особенно в области спорта и культуры.