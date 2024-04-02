Умер последний выживший с корабля, затонувшего после бомбардировки Перл-Харбора

Умер Лу Контер, последний уцелевший член экипажа линкора USS Arizona, который взорвался и затонул во время японской бомбардировки Перл-Харбора. Об этом сообщила ассоциация в память о жертвах нападения, передает УНН.

Детали

Умер Лу Контер, последний известный выживший на американском военном корабле USS Arizona, который подвергся бомбардировке и затонул в Перл-Харборе в 1941 году. Ему было 102 года. По словам его дочери Луанн Дейли, Контер умер в понедельник утром в своем доме в Грасс-Вэлли, штат Калифорния.

Справочно

Лишь 335 из более 1 500 членов экипажа "Аризоны" пережили нападение японцев на Перл-Харбор. Лу Контер - 20-летний старшина на корабле в то время - был последним живым членом экипажа.

Во время атаки на Перл-Харбор Контер помогал раненым американским солдатам.

Взрыв поднял линкор из воды на 30-40 футов (9-12 метров), рассказывал он во время устного исторического интервью 2008 года, которое хранится в Библиотеке Конгресса США.

По словам Лу Контера, все было охвачено огнем от грот-мачты вперед.

В последующие дни он прыгал в пробоину, чтобы потушить пожары в гавани и найти и поднять тела погибших.

После Перл-Харбора

Вскоре после нападения Контер выучился на пилота и в 1943 году присоединился к "Черным котам" - военному подразделению, которое совершало бомбардировочные налеты на самолетах-бомбардировщиках. После Второй мировой войны он также выполнял миссии в Корейской войне (1950-1953). В целом Контер совершил более 200 боевых вылетов.

На протяжении своей карьеры Контер был военным советником президентов Дуайта Д. Эйзенхауэра, Джона Ф. Кеннеди и Линдона Б. Джонсона. Он также выполнял боевые миссии в Корее и создал учебную программу по выживанию для военно-морского флота.

Напомним,

Умер бывший сенатор США от штата Коннектикут Джо Либерман, который баллотировался на пост вице-президента по списку Демократической партии вместе с Альбертом Гором в 2000 году, а затем с республиканцем Джоном Маккейном в 2008 году.