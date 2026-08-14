Умер народный депутат двух созывов Евгений Шаго
Киев • УНН
Бывший народный депутат Украины V и VI созывов Евгений Шаго умер в возрасте 84 лет. Он занимал должность первого заместителя министра Кабинета министров и возглавлял корпорацию «Единые энергетические системы Украины».
Умер народный депутат Украины V и VI созывов Евгений Шаго в возрасте 84 лет, сообщили в пресс-службе аппарата Верховной Рады 14 августа, пишет УНН.
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Как указано, на протяжении многих лет он занимался государственной и общественной деятельностью. Занимал должность первого заместителя министра Кабинета министров Украины, возглавлял правление корпорации "Единые энергетические системы Украины".
Во время работы в Верховной Раде был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, комитета по вопросам экологической политики, а также секретарём Счётной комиссии Верховной Рады Украины шестого созыва.
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