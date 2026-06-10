Умер бывший нардеп Вячеслав Бельский, голосовавший за Конституцию Украины
Киев • УНН
Ушел из жизни народный депутат II созыва Вячеслав Бельский. Он принимал участие в голосовании за Конституцию и работал в аграрном комитете.
Умер народный депутат Украины II созыва Вячеслав Бельский. Он был одним из тех, кто голосовал за принятие Конституции Украины, передает УНН со ссылкой на ВР.
С грустью сообщаем о смерти народного депутата Украины II созыва Вячеслава Бельского
Вячеслав Бельский был одним из тех, кто голосовал за принятие Конституции Украины, внеся свой вклад в становление украинской государственности.
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В парламенте он работал в Комитете по вопросам агропромышленного комплекса, земельных ресурсов и социального развития села.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал и уважал Вячеслава Бельского. Вечная память
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