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Financial Times

Умер бывший нардеп Вячеслав Бельский, голосовавший за Конституцию Украины

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

Ушел из жизни народный депутат II созыва Вячеслав Бельский. Он принимал участие в голосовании за Конституцию и работал в аграрном комитете.

Умер бывший нардеп Вячеслав Бельский, голосовавший за Конституцию Украины

Умер народный депутат Украины II созыва Вячеслав Бельский. Он был одним из тех, кто голосовал за принятие Конституции Украины, передает УНН со ссылкой на ВР.

С грустью сообщаем о смерти народного депутата Украины II созыва Вячеслава Бельского 

— говорится в сообщении.

Вячеслав Бельский был одним из тех, кто голосовал за принятие Конституции Украины, внеся свой вклад в становление украинской государственности.

Умер нардеп Степан Кубив18.05.26, 10:25 • 4220 просмотров

В парламенте он работал в Комитете по вопросам агропромышленного комплекса, земельных ресурсов и социального развития села.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал и уважал Вячеслава Бельского. Вечная память 

— резюмировали в ВР.

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