Умер нардеп Степан Кубив

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Умер народный депутат девятого созыва Степан Кубив. Он был членом комитета по вопросам экономического развития.

Умер народный депутат Украины девятого созыва Степан Кубив, сообщили в пресс-службе аппарата ВР в понедельник, пишет УНН.

Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты, руководство и работники Аппарата парламента выражают соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины девятого созыва Степана Кубива. Он скончался на 64 году жизни. Светлая память

- сообщили в Telegram-канале Верховной Рады.

Во время работы в Верховной Раде Степан Кубив был членом комитета по вопросам экономического развития.

Справочно

Степан Кубив - украинский политик и общественный деятель, комендант Штаба национального сопротивления во время Революции Достоинства, был первым вице-премьер-министром Украины и министром экономического развития и торговли Украины в 2016-2019 годах.

Ранее председатель Национального банка Украины (2014), народный депутат Украины 7-го, 8-го созывов (2012-2016), Представитель Президента Украины в парламенте (2015-2016), председатель Всеукраинского общества "Мемориал" им. Василия Стуса, кандидат экономических наук.

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Шевченко Евгений Владимирович
Верховная Рада
Украина