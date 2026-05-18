Умер нардеп Степан Кубив
Киев • УНН
Умер народный депутат девятого созыва Степан Кубив. Он был членом комитета по вопросам экономического развития.
Умер народный депутат Украины девятого созыва Степан Кубив, сообщили в пресс-службе аппарата ВР в понедельник, пишет УНН.
Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты, руководство и работники Аппарата парламента выражают соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины девятого созыва Степана Кубива. Он скончался на 64 году жизни. Светлая память
Справочно
Степан Кубив - украинский политик и общественный деятель, комендант Штаба национального сопротивления во время Революции Достоинства, был первым вице-премьер-министром Украины и министром экономического развития и торговли Украины в 2016-2019 годах.
Ранее председатель Национального банка Украины (2014), народный депутат Украины 7-го, 8-го созывов (2012-2016), Представитель Президента Украины в парламенте (2015-2016), председатель Всеукраинского общества "Мемориал" им. Василия Стуса, кандидат экономических наук.