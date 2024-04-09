Умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс: чем от известен

Лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс умер на 95-м году жизни, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Эдинбургского университета.

Известно, что профессор Хиггс умер 8 апреля дома после непродолжительной болезни.

"Профессор Хиггс наиболее известен тем, что предсказал существование фундаментальной физической частицы, которую назвали его именем - бозона Хиггса", - сообщили в университете.

Идея ученого была подтверждена экспериментами почти через 50 лет, в 2012 году, в Европейской организации ядерных исследований (CERN) в Швейцарии.

Открытие последовало за присуждением Нобелевской премии для профессора Хиггса в 2013 году.

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