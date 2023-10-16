Умер бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира Мартти Ахтисаари

Детали

Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Он имел долгую карьеру международного мирного посредника и государственного служащего.

В 1976 году Ахтисаари стал посланником ООН в Намибии, а затем получил должность специального представителя Генерального секретаря в Намибии. Позже руководил миссией по преодолению последствий войны 1991 года в Ираке, а в 1992-1993 годах участвовал в урегулировании ситуации в Боснии и Герцеговине.

В период в 1994–2000 годах Мартти Ахтисаари занимал должность президента Финляндии.

Мартти Ахтисаари стал первым финским лауреатом Нобелевской премии мира в 2008 году. Он получил награду за "усилия в разрешении международных конфликтов на нескольких континентах на протяжении более трех десятилетий".

В 2021 году сообщалось, что Ахтисаари отказался от любой общественной деятельности из-за болезни. Он страдал болезнью Альцгеймера.

Напомним

УНН сообщал, что в пятницу, 13 октября, в возрасте 80 лет умерла Нобелевский лауреат по литературе Луиза Глик (Louise Glück).