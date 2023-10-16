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Помер колишній президент Фінляндії та лауреат Нобелівської премії миру Мартті Ахтісаарі

Київ • УНН

 • 315048 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Колишній президент Фінляндії Мартті Ахтісаарі, який був також першим фінном, який отримав Нобелівську премію миру, помер у Гельсінкі у понеділок, 16 жовтня 2023 року. Про це повідомляє канцелярія фінського президента, передає УНН.

Помер колишній президент Фінляндії та лауреат Нобелівської премії миру Мартті Ахтісаарі

Деталі

Колишній президент Фінляндії Мартті Ахтісаарі пішов із життя у віці 86 років.

Він мав довгу кар’єру міжнародного мирного посередника та державного службовця.

У 1976 році Ахтісаарі став посланцем ООН у Намібії, а згодом отримав посаду спеціального представника Генерального секретаря в Намібії. Пізніше керував місією з подолання наслідків війни 1991 року в Іраку, а в 1992-1993 роках брав участь у врегулюванні ситуації в Боснії і Герцеговині.

У період в 1994–2000 роках Мартті Ахтісаарі обіймав посаду президента Фінляндії.

Мартті Ахтісаарі став першим фінським лауреатом Нобелівської премії миру 2008 року. Він отримав нагороду за "зусилля у розв'язанні міжнародних конфліктів на кількох континентах упродовж понад трьох десятиліть".

У 2021 році повідомлялося, що Ахтісаарі відмовився від будь-якої громадської діяльності через хворобу. Він страждав на хворобу Альцгеймера.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що у п’ятницю, 13 жовтня, у віці 80 років померла Нобелівська лауреатка з літератури Луїза Глік (Louise Glück).

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