Помер колишній президент Фінляндії та лауреат Нобелівської премії миру Мартті Ахтісаарі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Колишній президент Фінляндії Мартті Ахтісаарі, який був також першим фінном, який отримав Нобелівську премію миру, помер у Гельсінкі у понеділок, 16 жовтня 2023 року. Про це повідомляє канцелярія фінського президента, передає УНН.
Деталі
Колишній президент Фінляндії Мартті Ахтісаарі пішов із життя у віці 86 років.
Він мав довгу кар’єру міжнародного мирного посередника та державного службовця.
У 1976 році Ахтісаарі став посланцем ООН у Намібії, а згодом отримав посаду спеціального представника Генерального секретаря в Намібії. Пізніше керував місією з подолання наслідків війни 1991 року в Іраку, а в 1992-1993 роках брав участь у врегулюванні ситуації в Боснії і Герцеговині.
У період в 1994–2000 роках Мартті Ахтісаарі обіймав посаду президента Фінляндії.
Мартті Ахтісаарі став першим фінським лауреатом Нобелівської премії миру 2008 року. Він отримав нагороду за "зусилля у розв'язанні міжнародних конфліктів на кількох континентах упродовж понад трьох десятиліть".
У 2021 році повідомлялося, що Ахтісаарі відмовився від будь-якої громадської діяльності через хворобу. Він страждав на хворобу Альцгеймера.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що у п’ятницю, 13 жовтня, у віці 80 років померла Нобелівська лауреатка з літератури Луїза Глік (Louise Glück).