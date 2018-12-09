Ума Турман присоединилась к протесту "желтых жилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Американская актриса Ума Турман посетила акцию протеста "желтых жилетов" в Париже. Соответствующее фото она выложила в своем Іnstagram, передает УНН.
"Париж сегодня. Дымовые шашки и много полиции вокруг", - написала актриса. В комментариях люди заверили звезду Голливуда в том, что, несмотря на массовые протесты, Париж остается безопасным городом.
Напомним, количество задержанных по всей Франции участников акций протеста "желтых жилетов" возросло до 1726 человек.
Демонстранты из движения "желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышение минимального размера оплаты труда.
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