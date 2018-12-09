Ума Турман доєдналась до протесту "жовтих жилетів"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Американська акторка Ума Турман відвідала акцію протесту "жовтих жилетів" у Парижі. Відповідне фото вона виклала у своєму Іnstagram, передає УНН.
"Париж сьогодні. Димові шашки і багато поліції навкруги", - написала акторка. У коментарях дописувачі запевнили зірку Голівуду в тому, що, не зважаючи на масові протести, Париж залишається безпечним містом.
Нагадаємо, кількість затриманих по всій Франції учасників акцій протесту "жовтих жилетів" зросла до 1726 осіб.
Демонстранти з руху “жовті жилети” влаштовують масові акції протесту вже треті вихідні поспіль. Крім зниження цін на паливо, вони вимагають зменшення податкового тягаря і підвищення мінімального розміру оплати праці.
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