"Жовті жилети" пошкодили Тріумфальну арку на мільйон євро

За словами чиновника, групі вандалів вдалося проникнути у музейні приміщення Тріумфальної арки, де вони "обезголовили" мармурову статую Наполеона, розбили на дрібні шматочки гіпсову скульптуру тридцятих років і розмалювали інтер'єри графіті. "Можливі збитки я оцінюю в сотні тисяч, може бути навіть у мільйон євро", - заявив Белаваль французьким ЗМІ.

При цьому, як повідомив напередодні представник французького уряду Бенжамен Гриво, влада Франції мають намір піти назустріч руху "жовтих жилетів", які треті вихідні підряд протестують проти підвищення цін на паливо. Французький уряд "відкритий до діалогу, однак не має наміру змінювати свій курс", зазначив він.

У той же день Єлисейський палац повідомив, що президент країни Еммануель Макрон доручив французькому прем'єр-міністру Едуару Філіпу провести зустріч з представниками парламентських партій і учасниками протестного руху. Крім того, очільниу французького МВС Крістофу Кастанеру доручено підготувати органи правопорядку до подальших протестів. При цьому режим надзвичайного стану вводитися не буде.

Перша зустріч з "Жовтими жилетами" відбудеться 3 грудня, повідомив пізніше апарат прем'єр-міністра Франції. У ній візьмуть участь очільники представлених у парламенті партій, а також мер Парижа Анна Ідальго.

Демонстранти з руху "Жовті жилети" влаштовують масові акції протесту вже треті вихідні підряд. Крім зниження цін на паливо, вони вимагають зменшення податкового тягаря і підвищення мінімального розміру оплати праці. Паралельно профспілка CGT організовує мітинг протесту на площі Республіки в Парижі.