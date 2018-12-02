Макрон призвал правительство к переговорам с представителями митингующих
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон после протестов “желтых жилетов” призвал правительство республики к переговорам с представителями демонстрантов. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, которое было обнародовано после совещания руководства страны, информирует УНН со ссылкой на DW.
В совещании принимали участие премьер-министр Эдуард Филипп и министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
Макрон поручил премьеру принять у себя представителей представленных в парламенте партий и “желтых жилетов”. Переговоры должны начаться 3 декабря, говорится в заявлении правительства.
Как также стало известно, во время совещания его участники должны были рассмотреть возможность введения чрезвычайного положения для предотвращения насилия во время массовых акций протестов, основным требованием которых отмена повышения цен на топливо.
Напоминаем, поврежденную в ходе протестов “желтых жилетов” Триумфальную арку в Париже закрыли.