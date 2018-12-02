Макрон закликав уряд до переговорів з представниками мітингувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон після протестів “жовтих жилетів” закликав уряд республіки до переговорів з представниками демонстрантів. Про це йдеться у заяві Єлисейського палацу, яку оприлюднили після наради керівництва країни, інформує УНН з посиланням на DW.
У нараді брали участь прем’єр-міністр Едуард Філіпп та міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.
Макрон доручив прем’єру прийняти у себе представників представлених у парламенті партій та “жовтих жилетів”. Перемовини мають розпочатися 3 грудня, йдеться у заяві уряду.
Як також стало відомо, під час наради її учасники мали розглянути можливість запровадження надзвичайного стану для запобігання насильству під час масових акцій протестів, основною вимогою яких є непідвищення цін на пальне.
Нагадуємо, пошкоджену в ході протестів “жовтих жилетів” Тріумфальну арку в Парижі закрили.