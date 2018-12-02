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Пошкоджену в ході протестів “жовтих жилетів” Тріумфальну арку в Парижі закрили

Київ • УНН

 • 10339 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Влада прийняла рішення закрити Тріумфальну арку в Парижі в неділю, 2 грудня, через пошкодження, які об’єкт отримав під час протестів. Про це в Twitter повідомив голова Центру національних монументів Філіпп Белавал, інформує УНН.

За його словами, фахівці центру працюватимуть над тим, щоб якомога швидше відкрити пам’ятник. До свого повідомлення Белаваль прикріпив знімок, на якому видно розфарбоване фарбою обличчя одного з бюстів. Як повідомляє BFMTV протестувальники напередодні штурмували Тріумфальну арку. Вони зробили написи на монументі, а також проникли у приміщення музею, розташованого усередині арки, де пошкодили статуї і завдали інший матеріальний збиток.

Як раніше інформував УНН, на минулих вихідних у Франції поновилися масові протести “жовтих жилетів” проти підвищення цін на бензин. Зіткнення на Єлисейських Полях тривали з ранку до пізньої ночі. За даними МВС, в 1619 демонстраціях взяли участь 106 тис. осіб, при цьому 130 осіб було заарештовано, з них 42 — в Парижі.

L'@ArcDeTriomphe restera fermé au public demain. @leCMN se met au travail pour rouvrir au plus vite et rendre ce monument à la # Nation pic.twitter.com/aT0U8T3Xl6

— Philippe Bélaval (@PBelaval) 1 грудня 2018 р.

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