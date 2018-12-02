Пошкоджену в ході протестів “жовтих жилетів” Тріумфальну арку в Парижі закрили

За його словами, фахівці центру працюватимуть над тим, щоб якомога швидше відкрити пам’ятник. До свого повідомлення Белаваль прикріпив знімок, на якому видно розфарбоване фарбою обличчя одного з бюстів. Як повідомляє BFMTV протестувальники напередодні штурмували Тріумфальну арку. Вони зробили написи на монументі, а також проникли у приміщення музею, розташованого усередині арки, де пошкодили статуї і завдали інший матеріальний збиток.

Як раніше інформував УНН, на минулих вихідних у Франції поновилися масові протести “жовтих жилетів” проти підвищення цін на бензин. Зіткнення на Єлисейських Полях тривали з ранку до пізньої ночі. За даними МВС, в 1619 демонстраціях взяли участь 106 тис. осіб, при цьому 130 осіб було заарештовано, з них 42 — в Парижі.

L'@ArcDeTriomphe restera fermé au public demain. @leCMN se met au travail pour rouvrir au plus vite et rendre ce monument à la # Nation pic.twitter.com/aT0U8T3Xl6