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Поврежденную в ходе протестов "желтых жилетов" Триумфальную арку в Париже закрыли

Поврежденную в ходе протестов "желтых жилетов" Триумфальную арку в Париже закрыли

Киев  •  УНН

 • 10339 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Власти приняли решение закрыть Триумфальную арку в Париже в воскресенье, 2 декабря, из-за повреждения, которые объект получил во время протестов. Об этом в Twitter сообщил глава Центра национальных монументов Филипп Белаваль, информирует УНН.

По его словам, специалисты центра будут работать над тем, чтобы как можно скорее открыть памятник. К своему сообщению Белаваль прикрепил снимок, на котором видно раскрашенное краской лицо одного из бюстов. Как сообщает BFMTV протестующие накануне штурмовали Триумфальную арку. Они сделали надписи на монументе, а также проникли в помещение музея, расположенного внутри арки, где повредили статуи и нанесли другой материальный ущерб.

Как ранее информировал УНН, в минувшие выходные во Франции возобновились массовые протесты “желтых жилетов” против повышения цен на бензин. Столкновения на Елисейских Полях продолжались с утра до поздней ночи. По данным МВД, в 1619 демонстрациях приняли участие 106 тысяч человек, при этом 130 человек были арестованы, из них 42 — в Париже.

L ’ @ArcDeTriomphe restera fermé au public demain. @leCMN se met au travail pour rouvrir au plus vite et rendre ce monument à la # Nation pic.twitter.com/aT0U8T3Xl6

— Philippe Bélaval (@PBelaval) 1 декабря 2018

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