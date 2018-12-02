Поврежденную в ходе протестов "желтых жилетов" Триумфальную арку в Париже закрыли
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Власти приняли решение закрыть Триумфальную арку в Париже в воскресенье, 2 декабря, из-за повреждения, которые объект получил во время протестов. Об этом в Twitter сообщил глава Центра национальных монументов Филипп Белаваль, информирует УНН.
По его словам, специалисты центра будут работать над тем, чтобы как можно скорее открыть памятник. К своему сообщению Белаваль прикрепил снимок, на котором видно раскрашенное краской лицо одного из бюстов. Как сообщает BFMTV протестующие накануне штурмовали Триумфальную арку. Они сделали надписи на монументе, а также проникли в помещение музея, расположенного внутри арки, где повредили статуи и нанесли другой материальный ущерб.
Как ранее информировал УНН, в минувшие выходные во Франции возобновились массовые протесты “желтых жилетов” против повышения цен на бензин. Столкновения на Елисейских Полях продолжались с утра до поздней ночи. По данным МВД, в 1619 демонстрациях приняли участие 106 тысяч человек, при этом 130 человек были арестованы, из них 42 — в Париже.
L ’ @ArcDeTriomphe restera fermé au public demain. @leCMN se met au travail pour rouvrir au plus vite et rendre ce monument à la # Nation pic.twitter.com/aT0U8T3Xl6— Philippe Bélaval (@PBelaval) 1 декабря 2018