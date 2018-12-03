"Желтые жилеты" повредили Триумфальную арку на миллион евро
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Один из символов Парижа Триумфальная арка получила серьезные повреждения во время протестов движения "желтых жилетов", которые третьи выходные подряд протестуют против повышения цен на топливо. Об этом накануне заявил глава национального ведомства охраны памятников Филипп Белаваль, передает УНН со ссылкой на DW.
По словам чиновника, группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения Триумфальной арки, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие кусочки гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити. "Возможные убытки я оцениваю в сотни тысяч, может быть даже в миллион евро", - заявил Белаваль французским СМИ.
При этом, как сообщил накануне представитель французского правительства Бенжамен Гриво, власти Франции намерены пойти навстречу движению "желтых жилетов", которые третьи выходные подряд протестуют против повышения цен на топливо. Французское правительство "открыто для диалога, однако не намерено менять свой курс", отметил он.
В тот же день Елисейский дворец сообщил, что президент страны Эмманюэль Макрон поручил французскому премьер-министру Эдуару Филиппу провести встречу с представителями парламентских партий и участниками протестного движения. Кроме того, главе французского МВД Кристофу Кастанеру поручено подготовить органы правопорядка к дальнейшим протестам. При этом режим чрезвычайного положения вводиться не будет.
Первая встреча с "Желтыми жилетами" состоится 3 декабря, сообщил позднее аппарат премьер-министра Франции. В ней примут участие главы представленных в парламенте партий, а также мэр Парижа Анна Идальго.
Демонстранты из движения "Желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышения минимального размера оплаты труда. Параллельно профсоюз CGT организует митинг протеста на площади Республики в Париже.