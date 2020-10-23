Ультрас напомнили об оффшорах Суркисов и нарисовали новый мурал

"Суркисы - это позор не только Динамо, а вообще всей Украины. Доходы в оффшорах, участие в пророссийских партиях, чихание на принципы и честь, циничное использование клуба для отбеливания своей репутации. И мы уже второй месяц ждем доказательств от Григория Суркиса о режиссере, который якобы стоит за нашими акциями. Но, как мы видим, коллаборационист не привык отвечать за свои слова. Поэтому пусть #wbc_graffiti напоминает, что Суркисы - это позор для всех нас", - говорится в заметке ультрас.

Как писал УНН, болельщики "Динамо" требуют от Суркиса компенсации средств за матчи, которые проводились без зрителей.

Кроме того, фаны обвиняют владельцев столичного клуба в умышленном недопуске их на домашние матчи ФК.