Ультрас нагадали про офшори Суркісів та намалювали новий мурал

"Суркіси - це ганьба не тільки Динамо, а взагалі всієї України. Доходи в офшорах, участь у проросійських партіях, чхання на принципи та честь, цинічне використання клубу для відбілювання своєї репутації. І ми вже другий місяць чекаємо доказів від Григорія Суркіса про режисера, котрий стоїть за нашими акціями. Але, як ми бачимо, колаборант не звик відповідати за свої слова. Тому нехай #wbc_graffiti нагадує, що Суркіси - це ганьба для всіх нас", - йдеться у дописі ультрас.

Як писав УНН, вболівальники "Динамо" вимагають від Суркіса компенсації коштів за матчі, що проводилися без глядачів.

Крім того, фани звинувачують власників столичного клубу у зумисному недопуску їх на домашні матчі ФК.