"Укрзализныця" отреагировала на проблемы с отгрузкой нефти из Надворной
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. “Укрзализныця” предоставила 150 цистерн под погрузку темных нефтепродуктов и призвала “Нефтехимик Прикарпатья” своевременно оформлять электронные заявки на вагоны. Об этом сообщили в компании, передает УНН.
“Укрзализныця” направила на Львовщину 150 железнодорожных цистерн для удовлетворения потребностей клиентов в пустом подвижном составе, в том числе для нужд компании “Нефтехимик Прикарпатья”, — говорится в сообщении УЗ.
Компания заявила о некорректности обвинений “Укрнафты” в остановке добычи нефти из-за отсутствия цистерн и обвинила в этом грузоотправителя “Нефтехимик Прикарпатья”, отметив, что он не оформляет электронные заявки на необходимое количество цистерн по станции Надворная в АС “МЕСПЛАН”.
“Это затрудняет планирование и рациональное распределение пустого подвижного состава под погрузку, в том числе темных нефтепродуктов”, — отметили в “Укрзализныце”.
Напомним, “Укрнафта” заявила, что вынуждена 2 августа остановить 13 нефтяных и нефтегазовых месторождений, из-за отсутствия цистерн для вывоза нефти с месторождений в Надворной.