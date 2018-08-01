"Укрзалізниця" відреагувала на проблеми з відвантаженням нафти з Надвірної
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. “Укрзалізниця” надала 150 цистерн під навантаження темних нафтопродуктів і закликала “Нафтохімік Прикарпаття” своєчасно оформляти електронні заявки на вагони. Про це повідомили у компанії, передає УНН.
“Укрзалізниця” направила на Львівщину 150 залізничних цистерн для задоволення потреб клієнтів у порожньому рухомому складі, у тому числі для потреб компанії “Нафтохімік Прикарпаття”, — сказано у повідомленні УЗ.
Компанія заявила про некоректність звинувачень “Укрнафти” в зупинці видобутку нафти через відсутність цистерн та звинуватила у цьому вантажовідправника “Нафтохімік Прикарпаття”, зауваживши, що він, не оформляє електронні заявки на потрібну кількість цистерн по станції Надвірна в АС “МЕСПЛАН”.
“Це ускладнює планування та раціональний розподіл порожнього рухомого складу під навантаження, у тому числі темних нафтопродуктів”, — зауважили в “Укрзалізниці”.
Нагадаємо, “Укрнафта” заявила, що вимушена 2 серпня зупинити 13 нафтових та нафтогазових родовищ, через відсутність цистерн для вивозу нафти з родовищ у Надвірній.