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"Укрзализныця" открыла продажу билетов на новый международный поезд в Хелм

Киев • УНН

 • 1248424 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. "Укрзализныця" сообщила об открытии продаж на новый международный поезд № 119/120 "Киев - Хелм". Первый рейс состоится 3 сентября, пишет УНН.

Цитата

"Отправление из Киева в 06:28, из Ровно в 11:27, из Ковеля в 13:31, прибытие в Хелм в 17:27. Никакого подъема на границе среди ночи и легкая пересадка на польский интерсити IC21100 до Варшавы (18:12 —21:02)", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что обратно отправление из Хелма в 10:23 (пересадка с поезда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45. Первый рейс состоится 3 сентября.

Напомним

АО "Укрзализныця" сообщила, что из-за ремонта на польской железной дороге с 8 сентября будут изменены маршруты поездов из Украины в Польшу и в обратном направлении, но полностью их не отменят.

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