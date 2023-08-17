Ремонт на залізниці у Польщі змінить маршрути поїздів з України

Деталі

"Польська залізниця з 8 вересня розпочинає заплановані ремонти інфраструктури у Перемишлі. Це могло б означати скасування всіх рейсів цього напрямку, але спільно з польськими колегами ми мінімізували вплив ремонтних робіт. Утім, тимчасові зміни будуть", - повідомили у компанії.

В Укрзалізниці перелічили чотири основних зміни:



Поїзди №89/90 Київ - Перемишль та №73/74 Харків - Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня (відправленням з Києва та Харкова) будуть скасовані.



З 3 вересня призначається новий поїзд №119/120 Київ - Хелм. Це денний поїзд (ніякого проходження кордону серед ночі).



По пʼятницях та суботах протягом «місяця ремонтів» у Польщі (тобто відправленням із Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+: діючого №705/706 Київ - Перемишль; нового №707/708 Київ - Перемишль. Інші №53/54, №89/90, №31/32, №35/36, №73/74, №715/716 будуть скасовані.



Графік ремонтів у вересні «зачепить» і розкладу руху поїздів №54 та №36. №54 Перемишль - Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00). №36 Перемишль - Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.



Таким чином, вказали в УЗ, у вересні кількість місць на Польщу навіть зросте на близько 100 завдяки новому рейсу на Хелм (окрім 3 пар вихідних). А по завершенні ремонтних робіт у жовтні в разі підтвердження популярності третього рейсу на Хелм і його подальшого узгодження, кількість "польських" квитків зросте одразу на 10%.

Доповнення

Квитки на польський напрямок продаються на 20 діб наперед, нова дата відкривається о 08:00 щоранку (окрім Варшави, яка «стартує» окремо о 09:00).