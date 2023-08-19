"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий міжнародний поїзд до Хелму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. "Укрзалізниця" повідомила про відкриття продажу на новий міжнародний поїзд № 119/120 "Київ - Хелм". Перший рейс відбудеться 3 вересня, пише УНН.
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"Відправлення з Києва о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27. Жодного підйому на кордоні серед ночі і легка пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 —21:02)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45. Перший рейс відбудеться 3 вересня.
Нагадаємо
АТ "Укрзалізниця" повідомила, що через ремонт на польській залізниці з 8 вересня буде змінено маршрути поїздів з України до Польщі і у зворотньому напрямку, але повністю їх не скасують.