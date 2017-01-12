"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из западного региона
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Для удобного выезда отдыхающих из западного региона нашей страны в столицу на ближайшие выходные "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Ужгорода и Черновцов - № 205/239 Жмеринка - Ужгород - Киев и № 249/250 Жмеринка - Черновцы - Киев. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".
Так, дополнительный поезд №205/239 Жмеринка - Ужгород - Киев отправится из Жмеринки 13 января в 22:45 и прибудет в Ужгород 14 января в 11:03. Поезд будет делать остановки, в частности, в Хмельницком, Львове, Славском, Мукачево. Из Ужгорода поезд отправится в Киев 14 января в 20:20 и прибудет в столицу в воскресенье, 15 января, в 12:12. В составе поезда будут курсировать плацкартные, купейные и вагоны класса люкс.
В то же время, дополнительный поезд №249/250 Жмеринка - Черновцы - Киев отправится из Жмеринки 14 января в 3:45 и прибудет в Черновцы в этот же день в 14:55. Поезд будет останавливаться, в частности, в Хмельницком, Тернополе, Львове, Ивано-Франковске. Из Черновцов поезд отправится 14 января в 18:09 и прибудет в Киев 15 января в 10:17. В составе поезда плацкартные, купейные и вагоны класса люкс.
Билеты на дополнительные поезда уже доступны на онлайн-портале Укрзализныци booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.