“Укрзалізниця” призначила додаткові поїзди із західного регіону

Так, додатковий поїзд №205/239 Жмеринка — Ужгород — Київ відправиться зі Жмеринки 13 січня о 22:45 та прибуде до Ужгорода 14 січня об 11:03. Поїзд робитиме зупинки, зокрема, у Хмельницькому, Львові, Славському, Мукачеві. Із Ужгорода поїзд відправиться до Києва 14 січня о 20:20 та прибуде до столиці в неділю, 15 січня, о 12:12. У складі поїзда курсуватимуть плацкартні, купейні та вагони класу люкс.

Водночас, додатковий поїзд №249/250 Жмеринка — Чернівці — Київ відправиться зі Жмеринки 14 січня о 03:45 та прибуде до Чернівців цього ж дня о 14:55. Поїзд зупинятиметься, зокрема, у Хмельницькому, Тернополі, Львові, Івано-Франківську. Із Чернівців поїзд відправиться 14 січня о 18:09 та прибуде до Києва 15 січня о 10:17. У складі поїзда плацкартні, купейні та вагони класу люкс.

Квитки на додаткові поїзди вже доступні на онлайн-порталі Укрзалізниці booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.