"Укрзализныця" возвращает рейс из Киева в Карпаты
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. АО "Укрзализныця" возвращает рейс из Киева в Карпаты. Об этом сообщила пресс-служба общества, передает УНН.
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"Бойковский экспресс возвращается! Ко Дню Независимости Интерсити+ №745/746 Киев — Славсько готов снова везти пассажировв в горы!" – сообщают в УЗ.
Детали
Поезд отправится 24 августа в 06:08 из Киева (первый рейс Кольцевой электрички прибывает к центральному вокзалу в 05:56) и прибывает в Славск в 13:58. Поезд будет проезжать через Львов (около 11:56-12:06).
Также поезд отправляется в обратном направлении в 14:28, Львов —16:24-16:34, Киев—22:20.
Билеты на 10 суток вперед уже в ближайшее время появятся в приложении, чат-боте, на сайте и в кассах Укрзализныци.
Напомним
Укрзализныця ввела настольные игры в международных поездах.