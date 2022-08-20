"Укрзализныця" возвращает рейс из Киева в Карпаты

Цитата

"Бойковский экспресс возвращается! Ко Дню Независимости Интерсити+ №745/746 Киев — Славсько готов снова везти пассажировв в горы!" – сообщают в УЗ.

Детали

Поезд отправится 24 августа в 06:08 из Киева (первый рейс Кольцевой электрички прибывает к центральному вокзалу в 05:56) и прибывает в Славск в 13:58. Поезд будет проезжать через Львов (около 11:56-12:06).

Также поезд отправляется в обратном направлении в 14:28, Львов —16:24-16:34, Киев—22:20.

Билеты на 10 суток вперед уже в ближайшее время появятся в приложении, чат-боте, на сайте и в кассах Укрзализныци.

Напомним

Укрзализныця ввела настольные игры в международных поездах.