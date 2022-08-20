"Укрзалізниця" повертає рейс з Києва до Карпат
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. АТ "Укрзалізниця" повертає рейс з Києва до Карпат. Про це повідомила пресслужба товариства, передає УНН.
Цитата
"Бойківський експрес повертається! До Дня Незалежності Інтерсіті+ №745/746 Київ — Славсько готовий знову везти пасажирів до гір!" – йдеться у повідомленні.
Деталі
Потяг вирушить 24 серпня о 06:08 з Києва (перший рейс Кільцевої електрички прибуває до центрального вокзалу о 05:56) та прибуває до Славська о 13:58. Потяг проїжджатиме через Львів (приблизно о 11:56-12:06).
Також потяг вирушає у зворотньому напрямку о 14:28, Львів — 16:24-16:34, Київ — 22:20.
Квитки на 10 діб вперед вже найближчим часом з'являться у застосунку, чат-боті, на сайті та в касах Укрзалізниці.
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