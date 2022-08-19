Укрзалізниця запровадила настільні ігри у міжнародних поїздах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Пасажири міжнародних пасажирських поїздів, що прямують до Польщі, Угорщини та Австрії, а також в межах України - на Закарпаття - отримали можливість пограти у настільні ігри. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, інформує УНН.
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«Ми обрали 100 вагонів на довгих маршрутах до Відня, Будапешта, Варшави, Хелма, Перемишля та Ужгорода для «пілотного» запуску та екіпірували їх шахами, шашками, нардами та ексклюзивною настолкою «Залізниця», - ідеться у повідомленні.
Деталі
В УЗ наголосили, що настільні ігри допомагають зняти стрес, розвивають логічне та стратегічне мислення.
Доповнення
В Україні з 15-16 серпня змінився графік руху двох поїздів до Польщі. Рейси прискоряться – час у дорозі між Києвом та Варшавою зменшиться на півтори години, а між Києвом та Хелмом - на 40 хвилин.