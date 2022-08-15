Час поїздки скоротиться: Укрзалізниця змінює час відправлення поїздів до Польщі

Деталі

Так, змінився графік таких поїздів:



з 15 серпня поїзд №67 Київ-Варшава вирушатиме з Києва о 17:27 (замість 18:23) і прибуватиме до Варшави о 10:04 (замість 11:33);



з 16 серпня поїзд №24 Хелм-Київ вирушатиме з Хелма о 16:46 (замість 16:05) і прибуватиме в Київ за попереднім розкладом о 07:29.



Доповнення

Укрзалізниця запустила мобільний застосунок, в якому можна придбати квитки на поїзд та отримувати сповіщення про рейс. Його тестували у липні, і відсьогодні він уже доступний на AppStore та Google Play Market. Також можна буде робити оплату квитків на поїзд у чат-боті Apple Messages через Apple Pay