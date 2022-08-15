Час поїздки скоротиться: Укрзалізниця змінює час відправлення поїздів до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Україні з 15-16 серпня змінився графік руху двох поїздів до Польщі. Рейси прискоряться – час у дорозі між Києвом та Варшавою зменшиться на півтори години, а між Києвом та Хелмом - на 40 хвилин. Про це повідомляє Укрзалізниця, інформує УНН.
Деталі
Так, змінився графік таких поїздів:
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- з 15 серпня поїзд №67 Київ-Варшава вирушатиме з Києва о 17:27 (замість 18:23) і прибуватиме до Варшави о 10:04 (замість 11:33);
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- з 16 серпня поїзд №24 Хелм-Київ вирушатиме з Хелма о 16:46 (замість 16:05) і прибуватиме в Київ за попереднім розкладом о 07:29.
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Доповнення
Укрзалізниця запустила мобільний застосунок, в якому можна придбати квитки на поїзд та отримувати сповіщення про рейс. Його тестували у липні, і відсьогодні він уже доступний на AppStore та Google Play Market. Також можна буде робити оплату квитків на поїзд у чат-боті Apple Messages через Apple Pay