Время поездки сократится: Укрзализныця меняет время отправления поездов в Польшу

Детали

Так, изменился график следующих поездов:



с 15 августа поезд №67 Киев-Варшава будет отправляться из Киева в 17:27 (вместо 18:23) и прибывать в Варшаву в 10:04 (вместо 11:33);



с 16 августа поезд №24 Хелм-Киев будет отправляться из Хелма в 16:46 (вместо 16:05) и прибывать в Киев по предварительному расписанию в 07:29.



Дополнение

Укрзализныця запустила мобильное приложение, в котором можно приобрести билеты на поезд и получать уведомления о рейсе. Его тестировали в июле, и с сегодняшнего дня он уже доступен на AppStore и Google Play Market. Также можно будет производить оплату билетов на поезд в чат-боте Apple Messages через Apple Pay