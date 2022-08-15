Время поездки сократится: Укрзализныця меняет время отправления поездов в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Украине с 15-16 августа изменился график движения двух поездов в Польшу. Рейсы ускорятся – время в пути между Киевом и Варшавой уменьшится на полтора часа, а между Киевом и Хелмом – на 40 минут. Об этом сообщает Укрзализныця, информирует УНН.
Детали
Так, изменился график следующих поездов:
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- с 15 августа поезд №67 Киев-Варшава будет отправляться из Киева в 17:27 (вместо 18:23) и прибывать в Варшаву в 10:04 (вместо 11:33);
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- с 16 августа поезд №24 Хелм-Киев будет отправляться из Хелма в 16:46 (вместо 16:05) и прибывать в Киев по предварительному расписанию в 07:29.
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Дополнение
Укрзализныця запустила мобильное приложение, в котором можно приобрести билеты на поезд и получать уведомления о рейсе. Его тестировали в июле, и с сегодняшнего дня он уже доступен на AppStore и Google Play Market. Также можно будет производить оплату билетов на поезд в чат-боте Apple Messages через Apple Pay