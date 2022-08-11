Купівля квитків та сповіщення про рейс: з'явився застосунок від Укрзалізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Укрзалізниця запустила мобільний застосунок, в якому можна придбати квитки на потяг та отримувати сповіщення про рейс. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram УЗ.
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"Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів", – ідеться у повідомленні.
Деталі
У новому застосунку користувачі зможуть:
• придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;
• повернути квитки;
• отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда;
• знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;
• отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.
Застосунок тестували у липні, і відсьогодні він уже доступний на AppStore та Google Play Market.
Нагадаємо
Укрзалізниця дозволила купувати квитки на потяг через чатбот в Apple Pay.